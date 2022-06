Gewezen toptalent en beloftenwereldkampioen rijdt ronde van zijn land helemaal aan gort: vijf minuten voorsprong

Hij stond te boek als een groot talent en reed een leuke carrière bij elkaar, nu heeft hij op zijn 36e bewezen dat hij het nog steeds kan.

Fabio Duarte reed meermaals een sterke Giro d'Italia voor Team Colombia en won ooit de Coppa Sabatini onder meer. In 2008 werd hij nog wereldkampioen bij de beloften.

Ondertussen is hij niet langer prof op wereldniveau, maar in eigen land zette hij voor Team Medellin wel de Ronde van Colombia naar zijn hand.

In de afsluitende tijdrit werd hij tweede, maar hij had eerder in de week al flink uitgepakt en won uiteindelijk met meer dan vijf minuten verschil de ronde.