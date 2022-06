Lampaert ziet in Evenepoel kandidaat voor Belgische titel tijdrijden en sprak nog niet met Lefevere over contract

Evenepoel maakt kans op de tijdrittitel en een gesprek met Lefevere moet er nog komen. Lampaert heeft dat onder meer aangegeven in een vooruitblik op de komende maanden.

Yves Lampaert heeft het bij Sporza over het BK tijdrijden dat op 23 juni op het programma staat. Een BK zonder Van Aert. "Wij hebben met Remco Evenepoel natuurlijk wel een serieuze kandidaat", zegt Lampaert. En een tweede titel op rij voor Lampaert zelf? "Ik hoop natuurlijk ook voor mezelf, maar ik hoop vooral dat de trui in de ploeg kan blijven."

Vorig jaar won Lampaert het BK tijdrijden in zijn Ingelmunster, met knotsgekke taferelen tot gevolg (foto). "Emotioneel was die wedstrijd vorig jaar in Ingelmunster voor mij één van de mooiste. Ik ging echt door de muur, vooruitgedreven door de supporters. Dat blijft mij voor altijd bij."

HUIDIG CONTRACT TOT EIND 2022

Lampaert wil er dit jaar graag bij zijn in de Tour en op het WK. Dan wel liefst voor de combinatie wegrit-tijdrit op het WK. Waar Lampaert ook op hoopt, is om volgend jaar nog in het shirt van Quick-Step te rijden. Dan moet een nieuwe overeenkomst gesloten worden, weliswaar aan de juiste voorwaarden. "Het is nog vroeg in het seizoen, ik heb nog niet met Patrick Lefevere gesproken."

Interesse voor Lampaert is er alvast. "Er hebben al andere teams mij gecontacteerd, maar ik wacht nog af. Ik hoop mij te kunnen bewijzen, dat ik mijn plekje in het team waard ben. Tegenover elk contract staat natuurlijk een prijs. Ik hoop dat ik naar waarde geschat word door de ploeg en dat ze niet vergeten wat ik al allemaal heb gedaan."