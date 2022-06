Mads Pedersen pakt uit in sprint en droomt van geel in de Tour

Mads Pedersen heeft zijn favorietenrol in de eerste etappe van de Baloise Belgium Tour waargemaakt.

Pedersen sprintte naar de zege, voor Merlier en Philipsen. “Normaal ben ik niet zo goed in de hitte, maar nu kon ik het bolwerken”, klonk het na afloop van de koers in het flashinterview.

“Dit was één van de warmste dagen van het jaar tot dusver. Het was een listige rit met die klim op tweeënhalve kilometer van de finish, en ook de sprint was niet makkelijk.

“Jasper Philipsen ging vroeg aan en ik dacht: fuck, hij heeft een gat. Gelukkig stortte hij nog wat in de laatste meters en kon ik hem nog inhalen. Al bij al was het op deze manier een goede dag en ik ben trots op mijn ploeggenoten. Ik ben blij dat ik hen de zege op deze manier kan geven.”

Pedersen mikt op geel in de Tour de France die in Denemarken zal starten. “Ik laat nu zien dat de vorm daar is richting de Tour, maar ik focus me eerst op deze wedstrijd. Maar natuurlijk is de Tour een doel, net zoals voor elke Deen. Het geel? Het is een droom én een doel, maar ik weet dat het heel zwaar gaat worden en dat er veel goede renners aanwezig zijn.”