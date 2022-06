Meteen tegenslag voor Lotto Soudal in de Baloise Belgium Tour: renner geeft nog voor de start forfait

Lotto Soudal kwam deze voormiddag met het slechte nieuws voor hen. Reinardt Janse van Rensburg is ziek en zal niet aan de start staan van de Baloise Belgium Tour. "Gisteren werd hij ziek en hij gaat nu naar huis om te genezen", klinkt het.

Zo start Lotto Soudal met 6 renners. Dat zijn enkel Belgen. Het zijn Victor Campenaerts, Jasper De Buyst, Arnaud De Lie, Frederik Frison, Florian Vermeersch en Tim Wellens.

🇧🇪#BaloiseBelgiumTour



Unfortunately @ReinvanRensburg will not be able to start Baloise Belgium Tour. Our South-African champ has turned ill yesterday and will go home to recover.



The team will start @belgium_tour with six riders. pic.twitter.com/MHzr3YTe28