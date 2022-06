Corona zal zeker opnieuw een factor worden in het peloton, op zijn minst in de hoofden van renners en ploegen

De zomer moet er nog aankomen en toch is corona al min of meer terug. In het peloton is het een factor, nadat een resem renners de Ronde van Zwitserland verlieten wegens een coronageval.

Toegegeven, niet al deze renners hebben het virus opgelopen. Bij Jumbo-Visma werde enkele coronagevallen vastgesteld, maar het stapte met de voltallige ploeg uit koers. Bij DSM zijn al zeker vijf besmettingen vastgesteld, verdeeld over personen die voor verscheidene koersen voorzien waren. Als één ploeg eenmaal getroffen is, is het moeilijk om de verspreiding van het virus in het peloton tegen te houden.

Zelfs wanneer dat toch zou lukken, is er al een impact op het bewustzijn in de wielerwereld. Jasper Philipsen zei daarover het volgende na het winnen van de tweede rit in de Baloise Belgium Tour: "Er is nog niet echt veel over gesproken, maar er zal zeker meer bewustzijn komen onder de renners en in het team. Het is terug iets om mee rekening te houden."

BOEL OP SCHERP IN AANLOOP NAAR DE TOUR

En of het iets is om mee rekening te houden. Sommige ploegen staan bekend om hun superstrikte aanpak. Wie er inmiddels wat losser mee omging, zal ondertussen wel weer op scherp staan. Je zal maar door corona de Tour moeten missen. "Het zou heel jammer zijn moest er nu iemand uitvallen richting die heel belangrijke wedstrijden", aldus Philipsen.

Hoe de respectievelijke ploegen er ook aan toe zijn, de boel zal dus op scherp gezet worden in het peloton. De mentaliteit zal er de komende weken één zijn van elk klein risicootje te vermijden. Al zijn de teugels in de wielerwereld nooit helemaal gevierd. In de persconferentie in aanloop naar de Baloise Belgium Tour bleef Yves Lampaert achter de microfoon zijn mondmasker ophouden. Corona is terug van nooit helemaal weggeweest.