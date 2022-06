Groenewegen heeft de zege beet die hem met vertrouwen naar de Tour stuurt: "Een hele slimme move"

Dylan Groenewegen wilde graag nog een zege pakken om met vertrouwen daar de Tour te gaan. In de Dauphiné liep hij die mis, in Slovenië niet.

"We hebben het heel goed getimed", zegt Groenewegen over de sprint in de tweede rit in de Ronde van Slovenië. "In de laatste bocht zat ik een beetje ingesloten. Het was niet perfect, maar Luka Mezgec deed een heel slimme move waardoor hij ruimte creëerde voor mij. Ik kon de andere renners volgen, in de ruimte duiken en dat volstond."

LOKALE RONDE

Het was ook niet gepermitteerd om je als sprinter te laten verrassen, aangezien iedereen al eens aan de streep gepasseerd was. "We hadden al een lokale ronde gereden, we hadden de aankomst dus al eens gezien en wisten wat ons te wachten stond."

In tegenstelling tot in de Dauphiné werd Groenewegen er deze keers eens niet afgereden, terwijl bijvoorbeeld een Tim Merlier wel de boot miste. "De jongens deden het de hele dag geweldig, zeker toen Bahrein begon te vlammen in de klimzone. Het was een hele lastige rit, dus dank aan mijn ploegmaats."