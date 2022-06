Net als Van der Poel ligt ook Philipsen niet wakker van groen in de Tour: "Eerste prioriteit is etappewinst halen"

Groot nieuws dat Van der Poel niet voor groen gaat in de Tour. Ook Philipsen is vooral met etappewinst bezig en niet zozeer met de puntentrui.

Het werd dit jaar algemeen verwacht dat Mathieu van der Poel voor de groene trui zou gaan, maar dat gaat Alpecin-Fenix toch anders aanpakken. Het gaat in de massasprints inzetten op Jasper Philipsen. Gaat hij dan voor groen?

Van in de Baloise Belgium Tour sprak Jasper Philipsen met VRT NWS. "We gaan alle twee voor ritoverwinningen", benadrukt Philipsen de ambities van zowel zichzelf als Mathieu van der Poel. "Dat is het hoofddoel van de ploeg. Dan zullen we wel zien hoe de Tour evolueert, maar de eerste prioriteit is etappewinst halen."

VEEL PUNTEN ALS ER RITZEGES KOMEN

Nochtans heeft Jasper Philipsen wel het profiel van om van de groene trui een doel te maken. "Als je ritten wint, pak je heel veel punten en komt dat automatisch wel in het vizier", beseft de sprinter, vooralleer nog eens te onderstrepen dat ritwinst de prioriteit geniet.