'Opvallend: UNO-X beperkt zijn selectie voor het Noors kampioenschap vanwege fair play'

UNO-X zou zijn selectie voor het Noors kampioenschap beperken. Dat meldt Het Nieuwsblad. Ze doen dat voor de fair play.

Bij UNO-X rijden 21 Noorse renners. Dat is een groot deel van alle Noorse renners in het peloton. Er zijn 10 Noorse renners actief in de WorldTour, 26 op procontinentaal niveau en 28 op continentaal niveau.

Volgens Het Nieuwsblad zou UNO-X op het Noors kampioenschap 15 renners selecteren. Daarmee zouden ze 6 renners bewust thuislaten. Ze doen dat vanwege de fair play. Vorig jaar hebben ze dat ook gedaan. Anders zouden ze te veel tactisch overwicht hebben.