Yves Lampaert heerst in de tijdrit in Scherpenheuvel-Zichem

Yves Lampaert heeft de tijdrit in de Baloise Belgium Tour gewonnen. Mads Pedersen werd 2e en behoudt de leiderstrui.

Scherpenheuvel-Zichem was het decor van de 3e rit. Daar stond een tijdrit van bijna 12 km op het programma.

Frederik Frison zette de 1e toptijd neer. Zijn tijd was 14'08". Daarna was Ryan Mullen 3 seconden sneller. Florian Vermeersch zat even in de hotseat dankzij zijn tijd van 13'53", maar Lasse Hansen was 19 hondersten sneller.

Even later deed Daan Hoole zijn goede naam van tijdrijder alle eer aan. 13'49" werd de nieuwe toptijd. Daarna was het uitkijken naar Victor Campenaerts, maar zijn ketting ging eraf. Dus zijn kans op de overwinning was daarmee weg. Enkel Lampaert kon nog onder de tijd van Hoole: 13'39". Mads Pedersen strandde op 7 seconden en behoudt de leiderstrui.