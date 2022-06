🎥 Michael Woods wint de koninginnenrit van de Route d'Occitanie en is de nieuwe leider

Michael Woods heeft de koninginnenrit in de Route d'Occitanie gewonnen. Ook is hij de nieuwe leider.

De 3e etappe van de Route d'Occitanie was de koninginnenetappe. Die vertrok uit Sigean. De aankomst lag boven op Les Angles. Onderweg waren er 3 cols van 1e categorie. Na de laatste klim van 1e categorie ging het verder omhoog richting Les Angles.

In de vroege vlucht zaten 3 renners. Zij werden halfweg alweer gegrepen. Nadien waren er nog verschillende aanvallen, maar zonder veel succes. Alles werd beslist in de dubbele beklimming richting Les Angles.

Carlos Rodriguez viel aan. Enkel Michael Woods kon volgen. Zij konden hun voorsprong vasthouden. In de slotkilometers viel Woods aan. Hij was op weg naar de ritzege en reed nog meer dan een minuut weg van Rodriquez, die nog bijna werd bijgehaald door Jesus Herrada en Alejandro Valverde. Woods is ook de nieuwe leider en heeft 1'16" voorsprong op Rodriquez.