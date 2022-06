Dubbele glorie voor Quick-Step in Belgium Tour: Jakobsen wint rit, Schmid stelt eindzege veilig in Gouden Kilometer

Quick-Step aan het feest op de slotdag van de Baloise Belgium Tour. Dit met Jakobsen én Schmid. De eerste is ritwinnaar, de andere eindwinnaar.

De slotrit naar Beringen draait traditioneel in de Baloise Belgium Tour puur om een aangekondigde massasprint, maar dit jaar lagen de zaken even anders. Schmid begon immers met exact vijf honderdsten van een seconde voorsprong op Wellens in het klassement.

WELLENS KLEM

In de Gouden Kilometer moest het dus allemaal beslist worden. Wellens zette het eerste sprintje naar zijn hand. Bij de volgende twee sprints werd de kopman van Lotto echter klem gezet en werd hij bij momenten ook gehinderd door Quick-Step. De ploegmaats van Schmid speelden hun rol dus perfect. Dat deed de Zwitser zelf ook. Schmid pakte genoeg seconden in de resterende prints en kroonde zich zo tot eindwinnaar.

Er stond uiteraard ook nog een ritzege op het spel. Quick-Step had de volledige ploeg opgesoupeerd aan de Gouden Kilometer. Jakobsen moest zijn plan trekken en deed dat schitteren. De Nederlander toonde zich zonder lead-out de snelste. Met Jasper Philipsen en Gerben Thijssen eindigden twee Belgen op plaatsen 2 en 3.