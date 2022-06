Amy Pieters blijft vooruitgang maken nadat ze in een diepe coma belandde: "We blijven hopen"

Amy Pieters is nog steeds herstellende nadat ze in een diepe belandde na een zware val op stage. NOS zocht haar op en zag dat ze elke dag vooruitgang boekt. "De volgende stap is leren praten", zei haar vader Peter.

Vorig jaar werd Amy Pieters Nederlands kampioene op de weg. Dit jaar kan ze er niet bijzijn. Dat is als gevolg van een zware val op stage in december vorig jaar. Pieters belandde in een diepe coma. 3 maanden later ontwaakte ze. "Mondjesmaat is er progressie", zei vader Peter aan NOS. "Ze werd wakker op een laag niveau. Er kwam heel weinig reactie uit haar. De laatste maanden is dat langzaam verbeterd."

"Eerst moest ze zelf leren ademen", ging haar vader verder. "Daarna moest ze opnieuw leren eten. Dat gaat ondertussen weer goed. De volgende stap is dat ze weer leert praten. Nu communiceert ze met gebaren, ondanks ze nog deels verlamd is. Maar dat gaat steeds beter."

Pieters moet nog verder revalideren: "Hopelijk kan ze snel naar een revalidatiecentrum speciaal voor jongeren in Woerden. Daar kunnen ze 4 uur per dag met haar bezig zijn en kan ze dingen tegelijk leren. Het kan daar snel gaan. We trekken ons ook aan Stig Broeckx. 6 jaar later boekt hij nog steeds vooruitgang. Ik teken ervoor als Amy zo ver kan komen."