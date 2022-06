Ex-mountainbiketopper getuigt: "Zijn veelzijdigheid verbaast me nog meer dan die van Mathieu van der Poel"

Hij was jarenlang de beste mountainbiker die we hadden in ons land, nu woont hij in de Italiaanse Alpen en heeft hij er een gastenverblijf en een fietswinkel.

Paulissen volgt het mountainbiken nog steeds en is dan ook onder de indruk van een aantal renners. Niet in het minst Mathieu van der Poel, tegen wie hij in 2017 nog reed op het WK: "Iedereen was verbaasd dat Mathieu dat WK niet won. Het supersnelle parcours, met vele korte klimmetjes, was helemaal op zijn lijf geschreven. Maar helemaal op het einde kreeg hij krampen. De afstand wellicht."

Een kwarteeuw eerder - in 1994 - had Paulissen ook nog gereden samen met vader Adri van der Poel: "Die reed in zijn eerste wereldbeker in Houffalize meteen naar de vierde plek. Straffe familie."

Indruk

Toch is er nog iemand die voor Paulissen nog meer indruk maakt, doet hij een bekentenis in Het Nieuwsblad: "Eigenlijk verbaast de veelzijdigheid van Pidcock me nog meer dan die van Van der Poel. Hoe kan je als lichtgewicht een sprint winnen tegen Wout van Aert?"

"Om even te schetsen wat voor fenomenen het zijn: Nino Schurter en Julien Absalon zijn twee van de beste mountainbikers aller tijden, samen goed voor veertien wereldtitels en drie olympische titels, maar zet dat duo in een veldrit en ze worden gedubbeld."