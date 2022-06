Terugkeer in het peloton: Eritreeër Biniam Girmay rijdt het nationaal kampioenschap tijdrijden en op de weg

Biniam Girmay rijdt deze week het nationaal kampioenschap tijdrijden en op de weg. Hij lijkt zo volledig hersteld na het kurkincident.

Even terug naar de Giro. Daar was Biniam Girmay sterk bezig met enkele ereplaatsen en een zege in de 10e rit als kers op de taart. Ook was hij nog in de running voor het puntenklassement, maar na zijn ritzege kreeg hij op het podium een kurk in zijn oog. Daardoor kon hij een dag later niet starten.

Girmay bleef lange tijd aan de kant om zijn blessure aan het oog te laten herstellen. Zijn ploeg Intermarché-Wanty-Gobert heeft bekend gemaakt dat hij deze week opnieuw in koers treedt. Hij zal de nationale kampioenschappen van zijn eigen land rijden. Op vrijdag is er de tijdrit. Zondag rijdt hij mee in de wegrit.