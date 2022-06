Bauke Mollema bij zijn debuut Nederlands kampioen tijdrijden

Bauke Mollema is de nieuwe Nederlandse kampioen tijdrijden. Hij overklaste iedereen bij zijn debuut.

In het verleden had Bauke Mollema nog nooit aan een Nederlands kampioenschap tijdrijden meegedaan. Hij maakte op het parcours van bijna 30 km in Emmen zijn debuut.

Mollema was bij elk tussenpunt sneller en aan de finish zette hij een tijd van 33'03" neer. Dat was veel sneller dan de rest. Uittredend kampioen Tom Dumoulin eindigde als 2e op 31 seconden. Daan Hoole, ploegmaat van Mollema, vervolledigde het podium.