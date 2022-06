Ineos Grenadies werkt samen met wereldbekende atleet en komt met een wieleracademie in ... Kenia

Ineos Grenadiers zal vanaf nu ook bekend zijn als de ploeg die een wieleracademie in Kenia lanceerde. Een opvallende nieuwe zet.

Ineos Grenadies werkt al langer samen met marathonloper en tweevoudig olympisch kampioen Eliud Kipchoge. De nieuwe wieleracademie gaat er komen in het Kaptagat-kamp, dat is het trainingscentrum van Kipchoge. Door te investeren in deze academie bevestigt Ineos zijn engagement om aandacht te hebben voor sport in Afrika.

"Dit is een belangrijke ontwikkeling in de wielerwereld. Het heeft de kracht om tot blijvende verandering te leiden door renners uit Afrika te ontwikkelen. We weten allemaal dat er genoeg talent is. De passie, toewijding en liefde voor de sport van de jonge atleten in Kaptagat past helemaal bij Ineos", zegt Dave Brailsford.

"Ik geloof dat we samen iets uniek kunnen bereiken voor het wielrennen in Kenia, voor Afrika en voor de sport op zich", besluit de Britse teambaas.