Lampaert met veel heisa over zijn persoon naar BK tijdrijden: "Om zo op de brandstapel te komen, vond ik overdreven"

Veel heisa rond de persoon van Yves Lampaert na de Belgium Tour. Net nu met het BK tijdrijden een voor hem belangrijke afspraak om de hoek loert.

Lampaert moest kritiek slikken voor zijn koersgedrage in de laatste rit van de Baloise Belgium Tour en reageert hierop bij Radio 2 West-Vlaanderen. "Ik was wel een beetje geschrokken van de reacties. Ik denk dat het een beetje uitvergroot is geweest. Als ik de beelden terugzie, kan ik het ergens wel begrijpen. Het was een beetje kantje boord, een grijze zone, maar om zo op de brandstapel te komen vond ik een beetje overdreven."

Ik hoop dat we het achter ons kunnen laten

Lampaert is ook gesanctioneerd geweest via diskwalificatie en voor hem is het nu een afgesloten hoofdstuk. "Ik heb mij neergelegd bij de beslissing van de jury en mijn straf aanvaardt. Ik hoop dat we dat nu achter ons kunnen laten."

Op zijn prestatie op het BK tijdrijden mag die hele heisa geen impact hebben, oordeelt de renner van Quick-Step Alpha Vinyl. "Ik sta even gemotiveerd aan de start van het BK tijdrijden en mijn best doen zoals ik altijd doe."