Tom Dumoulin boos over discussie: "Mensen die vinden dat ik WK-plek cadeau krijg, kunnen in de stront zakken"

Geen triomf op het NK tijdrijden voor Tom Dumoulin in het laatste jaar van zijn carrière. Op een WK-plek kan wel rekenen. Net hierover is in Nederland een discussie op gang gekomen.

Tom Dumoulin werd op het NK tijdrijden verrassend geklopt door Bauke Mollema en moest het stellen met een tweede plaats. Teleurstelling was er dus sowieso. Het Algemeen Dagblad verwees achteraf naar het feit dat Dumoulin nu reeds zeker is dat hij naar het WK tijdrijden mag.

"Ik heb gelezen dat ik mijn selectie voor het WK cadeau krijg. Ik weet niet of jullie mijn uitslagen van de afgelopen WK’s en de grote internationale tijdritten hebben gezien? Volgens mij is er maar één iemand in Nederland die aanspraak maakt op die WK-plek en dat ben ik. Ik ben echt helemaal klaar met die discussie, daar word ik zelfs kwaad van", is Tom Dumoulin duidelijk.

Het is triest, ze zoeken het maar uit

"Ik haal de ene na de andere medaille op het WK en dan zijn er mensen die daarover een discussie durven aan te zwengelen", kan de renner van Jumbo-Visma het amper geloven. "Op de Spelen (zilver, red.) heb ik al bewezen dat het een non-discussie is. Het is gewoon triest. Ze zoeken het maar uit. Dat is een zere plek ja."

Het is alvast een bewijs dat bondscoach Koos Moerenhout het vertrouwen in Dumoulin behoudt. "Ik ben heel blij met het vertrouwen dat ik van Koos krijg, maar ik moet er ook voor rijden. Alle mensen die vinden dat ik die plek cadeau krijg, kunnen lekker in de stront zakken."