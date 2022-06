Patrick Lefevere vindt dat Jumbo-Visma moet zeggen waarop het staat

Patrick Lefevere stelt zich vragen bij de afzeggingen binnen Jumbo-Visma voor de nationale kampioenschappen. Dat meldt hij aan Het Nieuwsblad.

Wout Van Aert zei deze week af voor het BK. Hij stootte zijn knie tegen zijn stuur. In Slovenië rijdt Primoz Roglic het kampioenschap niet mee.

Patrick Lefevere stelt zich via zijn column in Het Nieuwsblad daar vragen bij. Hij wil niet beweren dat die kniestoot van Van Aert niet gebeurd is. Lefevere vindt wel dat Jumbo-Visma eerlijk moet zijn. Als ze hun kopmannen niet in de kampioenschappen willen zien meedoen, vindt Lefevere dat ze dat gewoon ook zo moeten zeggen.