Het is nog niet gedaan voor Cav: Sprinter van Quick-Step wint een loodzwaar Brits kampioenschap na hele dag in de aanval

Zou Patrick Lefevere al spijt hebben van zijn keuze om Mark Cavendish thuis te laten voor de Tour de France?

Vorig jaar evenaarde Cavendish het zegerecord van Eddy Merckx in de Ronde van Frankrijk maar het leek duidelijk dat hij dit jaar niet naar de Tour mocht en de ploegleiding voor Fabio Jakobsen koos. Maar in het Brits kampioenschap toonde Mark Cavendish dat hij op zijn 37e nog niet afgeschreven mag worden.

Cavendish koos al vroeg in de koers voor de aanval. Hij kreeg Ben Turner (Ineos), Lewis Askey (Groupama-FDJ) en Sam Culverwell (amateur) mee. In regenachtige omstandigheden reden de vier lange tijd op kop maar het peloton kwam terug in de plaatselijke rondes.

Uiteindelijke rukte een groep van zo'n 15 renners zich los van de rest in het winderige Schotland. Van die 15 bleven er in de slotronde nog 4 over: Turner en Cavendish (opnieuw), samen met Sam Watson en Alexandar Richardson (amateur).

Slag om slinger probeerden ze aan te vallen om Cavendish van zich af te schudden. Turner verschoot zijn kruit vroegtijdig en moest lossen. In de laatste rechte lijn was het een koud kunstje voor Cavendish om het af te maken in de sprint, goed voor zijn tweede nationale titel.

Mark Cavendish is de Brits kampioen!



— Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) June 26, 2022