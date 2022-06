Philipsen schenkt fans derde plek: "Denk dat ploeg liever had dat ik won, maar je kunt Tim zijn kans ook niet afnemen"

De fans van Philipsen zagen de man voor wie ze naar Middelkerke kwamen derde worden. Merlier was de man die voor Alpecin-Fenix naar winst snelde.

Het was zeker geen incidentloos BK voor Jasper Philipsen, die bij een valpartij op de tramsporen belandde. "Ik dacht dat ik links nog voorbij kon. Er zijn betere manieren om te vallen dan op die sporen." De averij viel mee, want in een zinderend BK trok Philipsen mee in de aanval. "Ik heb met open vizier gekoerst en mijn kaarten op tafel gegooid."

De situatie oogde veelbelovend, tot Philipsen een nieuwe fiets nodig had en sneller dan hij dacht weer in het peloton zat. "Ik dacht dat je als je pech had nog achter de wagens kon terugkeren, maar dat bleek niet het geval te zijn. Het ging snel. Ik werd helemaal alleen gelaten. Ik had zelf niet meer verwacht dat het nog sprint ging worden."

CARTOUCHE OPGEBRUIKT IN AANVAL

Het werd wel nog een spurt. Meer dan een derde plek zat er niet meer in. "Ik weet aan wat het lag, ik had gewoon de benen niet meer. Het is geen normale sprint als je al in de aanval bent geweest. Dat is de keuze die ik gemaakt heb. Achteraf was dat de verkeerde keuze. Ik dacht: alle ploegen waren mee en iedereen had zin om te koersen. Ik had misschien wel verwacht dat we met die kopgroep naar de meet gingen rijden."

In de uiteindelijke groepssprint gingen Philipsen en Merlier er allebei vol voor. "We hadden Lionel Taminiaux nog bij ons. We mochten alle twee onze kans gaan. Omdat Tim volgend jaar weggaat, denk ik dat ze bij de ploeg liever hadden dat ik won. Je kunt natuurlijk Tim zijn kans ook niet afnemen."

De fans van de 'Vlam van Ham' zakten massaal en ook erg zichtbaar naar Middelkerke af. Er is enorm toegeleefd naar dit BK? "Ja, door hen zeker. Ik denk dat ze ondertussen genoeg alcohol genuttigd hebben. Natuurlijk zien ze mij graag winnen, maar het is nu zo."