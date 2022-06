Publiek heeft er weer enorm veel zin in: nu al massale opkomst in Middelkerke

Voor elk wielerfeest staat het publiek tegenwoordig te trappelen. Er is al een massale opkomst in Middelkerke, waar de start en aankomst van het BK ligt.

Het BK tijdrijden in Gavere voorbije donderdag was al een teken dat de wielerfans meer dan klaar waren voor de nationale kampioenschappen. Dat was zeker één van de meest druk bezochte tijdrit kampioenschappen in ons land de laatste jaren. Het mag niet verbazen dat het BK op de weg nog meer volk op de been brengt.

Daar zijn een aantal redenen voor. Ten eerste is de wegrit voor veel fans nog interessanter. De BK-wegrit gaat bovendien in het weekend door. En er is de hele dag genoeg te doen in Middelkerke, met eerst de voorstelling van de vrouwen, dan van de mannen en dan de verschillende passages in de lokale ronden in beide wedstrijden.

Heel veel mensen willen er duidelijk niets van missen en zijn al vroeg naar de kustgemeente afgezakt. Nog voor de start van de voorstelling van de mannenploegen is er al sprake van een grote menigte in Middelkerke.