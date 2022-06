Uitslagenbord BK: Merlier met een bisnummer, Plantur-Pura met winnares en Sanne Cant twee dames in top 10

Het BK neerleggen kan niet zonder de uitslagen te bekijken. Merlier won bij de mannen, Plantur-Pura heeft met Kim de Baat de winnares in huis. Voorts vallen er nog wel enkele zaken op.

Bij de mannen kunnen we niet om het feit heen dat het de tweede titel is voor Tim Merlier, nadat hij al eens Belgisch kampioen werd in 2019. Altijd mooi, renners die voor een traditie zorgen bij kampioenschappen. Ondanks een knetterend koersverloop kan je uit de uitslag al snel opmaken dat het een massasprint was. Allemaal heel rappe mannen vooraan.

Top 10 BK op de weg heren:

1. Tim Merlier

2. Jordi Meeus z.t.

3. Jasper Philipsen z.t.

4. Sasha Weemaes z.t.

5. Milan Menten z.t.

6. Arnaud De Lie z.t.

7. Timothy Dupont z.t.

8. Dries Van Gestel z.t.

9. Dries Debusschere z.t.

10. Daan Soete z.t.

Het werd een dag van een dubbele triomf voor de broers Roodhooft, de drijvende krachten achter vrouwenploeg Plantur-Pura, dat verbonden is aan Alpecin-Fenix bij de mannen. Kim de Baat maakte het af voor Plantur-Pura, maar we merken ook de achtste plek op voor haar teamgenote Sanne Cant. Uiteraard bekend uit de cross. In tegenstelling tot bij de mannen veel verrassende namen bij de dames in de top 10.

Top 10 BK op de weg dames:

1. Kim de Baat

2. Fien Van Eynde z.t.

3. Sara Maes z.t.

4. Julie Hendrickx z.t.

5. Fauve Bastiaenssen z.t.

6. Lone Meertens z.t.

7. Alana Castrique z.t.

8. Sanne Cant 9"

9. Shari Bossuyt 12"

10. Marith Vanhove 12"