Van Vleuten komt wielerprof tegen... die op zijn vijftiende op haar aanbod inging en onverwachte trainingspartner werd

Er heeft een bijzondere ontmoeting plaatsgevonden tussen Annemiek van Vleuten en een wielerprof. Niet zomaar een wielerprof, voor alle duidelijkheid.

Van Vleuten doet het verhaal op haar Twitterpagina. In Livigno kwam de Nederlandse toprenster op training de Nieuw-Zeelander Reuben Thompson tegen. Ze hadden elkaar voor het eerst ontmoet in 2016, in Queenstown. "In 2016 vroeg ik op Twitter wie met me mee wilde fietsen tijdens een ritje in Queenstown. Eén persoon daagde op."

From Queenstown 🇳🇿 2016... Catch up 6 years later in Livigno.

In 2016 I asked on Twitter who wanted me to join for a ride around Queenstown.

1 person showed up: 15 year young & super motivated @reubentnzl Cool to catch up again: Reuben signed a pro contract with @GroupamaFDJ 🤩 pic.twitter.com/Vw0vs4pI3V — Annemiek van Vleuten (@AvVleuten) June 25, 2022

U kunt al raden wie dat was. Jawel, Reuben Thompson, op dat moment 15 jaar oud. Maar wél dan al supergemotiveerd, zo schrijft Van Vleuten. "Het was cool om nog eens bij te babbelen." In die zes jaar heeft Van Vleuten een resem grote overwinningen bij mekaar gekoerst.

Al moet gezegd dat ook Thompson in de tussentijd niet stilgezeten heeft. Hij heeft een profcontract getekend bij het Franse Groupama-FDJ. In 2023 zal Thompson als neoprof in het peloton te zien zijn.