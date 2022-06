Mark Cavendish negen jaar later nog eens Brits kampioen: "Ik had vuur in de ogen"

Negen jaar was het al geleden dat Mark Cavendish Brits kampioen geworden was. Cav is er wel een kei in om eerdere verwezenlijkingen nog te evenaren in de latere fase van zijn carrière.

Dat heeft de Manx Missile nog maar eens bewezen. Misschien zit ook de locatie er voor iets tussen. "Ik ben ongelooflijk blij. Het is geweldig om mijn tweede nationale trui te veroveren, negen jaar na de eerste, en het is opnieuw in Schotland."

GEEN INSPANNING GESPAARD GEBLEVEN

Het was niet zomaar een sprinterskans; Cavendish moest echt wel voor zijn overwinning werken. "Het was een lastige koers, het was vol gas van bij het begin. Ik ging in de ontsnapping en wanneer we teruggegrepen werden, sprong ik opnieuw weg. Ik spaarde daarbij geen enkele inspanning."

De renner van Quick-Step benadrukt hoezeer hij gebrand was op een tweede nationale titel. "Ik had de hele dag vuur in de ogen en in de sprint liet ik mijn benen spreken. Ik ben bijzonder blij met deze overwinning. Ik kan niet wachten om de volgende twaalf maanden met veel trots deze trui te dragen."