Na hoge verwachtingen net geen top 5 voor Arnaud De Lie op het BK: "Ik ben teleurgesteld"

Door het topseizoen waar Arnaud De Lie aan bezig is, waren de verwachtingen voor het BK hoog. Als die dan niet helemaal waar worden gemaakt, is er teleurstelling.

Nochtans was De Lie wel op de afspraak. Toen het peloton in twee stukken brak, was Lotto Soudal met vijf man mee vooraan. Inclusief zijn sprinter. "Dat was een heel goede situatie voor ons. Het is altijd beter om vooraan mee te zitten dan achteraan te moeten achtervolgen. Op deze manier waren we op ons gemak."

Het bleef daarna volle bak koers, maar uiteindelijk werd het toch een massasprint. Nog altijd een mooie kans voor De Lie. De Waalse boerenzoon viel net buiten de top 5. "Ik ben teleurgesteld met deze zesde plaats, daarvoor kwam ik niet naar hier. Ik denk dat we net een renner tekortkwamen in die laatste rechte lijn. Heel jammer. Tegelijkertijd denk ik dat we als ploeg een heel goede koers gereden hebben."

POSITIEVE PUNTEN

Daar kopen ze bij Lotto natuurlijk weinig voor. "Het is jammer dat we dat niet kunnen afronden met de winst, maar er zijn genoeg positieve punten uit deze wedstrijd te halen", besluit De Lie.