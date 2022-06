📷 Rijendikke mensenmassa volgde BK wielrennen in Middelkerke

Wat een BK, wat een beleving ook weer! Een ware mensenmassa was naar Middelkerke afgezakt om van op de eerste rij te ontdekken wie Belgisch kampioen zou worden.

Het grote publiek bleef uiteraard in Middelkerke zelf rondhangen, want daar startten de vrouwen en de mannen en werkten ze ook de lokale ronden af. Zeker aan de aankomstzone op de Koninginnelaan stond het publiek rijen dik. Zeker recht tegenover de commentaarcabine voor de tv-uitzending troepte een grote menigte samen in een soort fandorp.

Pal aan de aankomst mag zoiets uiteraard wel verwacht worden, maar ook iets verderop was er een belangstelling van meerdere rijen van mensen die een glimp wilden opvangen van de wielerhelden. Niemand die een passage van de renners wilde missen.

Na afloop van de koers stond het dan weer volgepakt - waar het was toegelaten - voor het podium om Tim Merlier, Jordi Meeus en Jasper Philipsen toe te juichen. Vele telefoons en fototoestellen gingen de lucht in om het moment vast te leggen. Niet enkel wat sportieve prestaties van de renners betreft, maar ook qua belangstelling en beleving van het wielerpubliek waren dit uiterst geslaagde nationale kampioenschappen.