Tom Boonen: "Lefevere kennende zal die dat tof vinden dat hij volgend jaar Belgische kampioen in zijn ploeg heeft"

Tom Boonen kent Patrick Lefevere natuurlijk en weet ook wel dat die met de Belgische kampioen in zijn rangen best blij zal zijn.

Tim Merlier won zondag het BK in de kleuren van Alpecin-Fenix, maar het is een slecht bewaard geheim dat hij volgend jaar voor Quick.Step gaat rijden. Sinds gisteren zelfs tout court geen geheim meeer. Boonen looft in Het Laatste Nieuws de timing van Merlier zijn sprint in Middelkerke. "Ik ben niet zeker dat Merlier de snelste was, ik denk zelfs van niet. Ik denk wel dat hij de meest efficiënte was."

In tegenstelling tot anderen ziet Boonen in Merlier wel een killer. Merlier wordt soms wat braaf genoemd, maar ik ben het niet eens. Ik vind hem kordaat. Hij is een goedlachse en vriendelijke gast, maar als op de fiets kruipt is hij keihard. Ik heb Merlier nog niet veel cadeaus zien uitdelen."

JAKOBSEN - MERLIER GOEDE 'MATCH'

Met een Belgische titel op zak volgt een intrede in 2023 bij Quick.Step. "Ik denk dat hij gaat passen bij Quick.Step. Fabio Jakobsen is ook niet de moeilijkste, tussen die twee gaat het wel 'matchen'. Ik denk dat Jakobsen vandaag een trapje hoger staat, maar je moet niet spreken in termen van een A-en B-programma. Als ploeg heb je twee topsprinters nodig."

Wat zou Lefevere gedacht hebben toen hij Merlier zondag naar de zege zag sprinten? "Patrick Lefevere kennende zal die dat wel tof vinden dat hij volgend jaar de Belgische kampioen in zijn ploeg heeft. Niet alle kampioenen zijn even belangrijk. Lefevere hecht vooral belang aan de Belgische en de Italiaanse, dat is historisch zo gegroeid."