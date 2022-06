Van naturalisatie van nationaliteit naar politieteam van Dubai tot het BK: portret van de nieuwe Belgische kampioene

De nieuwe Belgische kampioene vertoefde vorig jaar nog geruime tijd in Dubai. Een portret van deze renster die al heel wat meemaakte, is aan de orde.

Haar tongval verraadt dat Kim de Baat (31) van geboorte een Nederlandse is. "In 2009 ben ik verhuisd van Nederland naar België. In 2015 heb ik een naturalisatieaanvraag gedaan. Ik was getrouwd met een Belg en ik was van plan om sowieso altijd in België te blijven. Het was een gemakkelijke keuze. Het sportieve was niet de beweegreden om die stap te zetten. Vanaf 2017 heb ik de Belgische nationaliteit."

"Ik kom uit een wielerfamilie. Mijn moeder en nonkel (Teun van Vliet, red.) hebben een tijd gekoerst. Mijn broer fietste toen ik zes jaar was. Ik wilde hetzelfde doen als mijn broer. Dat was een drijfveer om daarmee te starten", verklaart De Baat hoe ze in het wielrennen belandde. "Dat is altijd heel speels geweest, tot je naar de beloften gaat. Dan wordt het steeds serieuzer en wil je een stap hogerop."

EERSTE CONTRACT BIJ BOELS-DOLMANS

Die kwam er ondertussen bijna tien jaar geleden. "In 2013 heb ik voor het eerst een contract getekend bij een professionele ploeg: Boels-Dolmans. Ik heb een paar keer van ploeg gewisseld. Ik heb betere, maar vooral ook mindere jaren gehad, ook door blessures en ziektes. Sinds twee jaar ben ik terug op niveau aan het komen.

Dat wisselen van ploeg houdt ook in dat De Baat in 2021 ging koersen voor... het politieteam van Dubai. "Twee jaar geleden zijn we in het begin van het jaar naar Dubai geweest in de Women's World Tour. Ik reed daar podium. Ik heb contacten gemaakt met de mensen daar en die waren van plan een ploeg op te richten. Ik wilde eens wat anders doen en een jaar daar op avontuur gaan. Ik heb die kans gegrepen."

VIA DUBAI NAAR PLANTUR-PURA

"Dat was in een clubteam, maar ik kon me richten op het fietsen", verduidelijkt De Baat. "Ik hoefde niet meer te werken en dan zie je het verschil, ondanks dat je weinig grote koersen kunt rijden. Halfweg het seizoen pikte bondscoach Ludwig Willems me op om UCI-koersen te rijden en ik mocht mee naar het WK. Door mij in de kijker te rijden, ben ik bij Plantur-Pura terechtgekomen." Zes maanden later is De Baat Belgisch kampioene.