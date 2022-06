'Tormans gaat definitief niet in zee met Quick-Step en verlengt samenwerking met Intermarché-Wanty-Gobert'

Het is dan tcoh weer goedgekomen tussen Tormans en Intermarché-Wanty-Gobert. Naar Quick-Step overstappen doet Tormans definitief niet.

Het was nochtans een bom in veldritland, toen Jan Tormans te kennen gaf een nieuw veldritproject op te starten met Patrick Lefevere. Enkele veldrijders van Tormans zouden mee de overstap maken. Tot youngsters Joran Wyseure en Emiel Verstrynge een overstap naar Alpecin-Deceuninck verkozen.

ANDERE PRIORITEITEN BIJ LEFEVERE

Ook Quinten Hermans lijkt op weg naar die ploeg. Patrick Lefevere bleek andere prioriteiten te hebben dan een veldritproject. Wanneer Jan Tormans dan aangaf alsnog te willen blijven als partner van Intermarché-Wanty-Gobert, verklaarde teammanager Bourlart dat dan wel één en ander uitgesproken moest worden.

Dat is inmiddels blijkbaar gebeurd, want volgens Het Nieuwsblad staat Tormans op het punt om zijn samenwerking met Intermarché voor drie jaar te verlengen. Het einde van een heuse saga in het veldrijden is zo in zicht.