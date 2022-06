Annemarie Worst klautert op Muur van Geraardsbergen naar zege, Poolse is eindwinnares Lotto Belgium Tour

Annemarie Worst heeft op de Muur van Geraardsbergen nog eens laten zien dat ze veel meer is dan enkel een goede veldrijdster. De Nederlandse won de slotrit van de Lotto Belgium Tour.

De beslissende etappe van en naar Geraardsbergen, met meerdere passages over de befaamde Muur van Geraardsbergen, werd een echte fysieke uitputtingsslag in de striemende regen. De weersomstandigheden maakten het dus nog een pak lastiger en er werd ook van in het begin volle bak gekoerst.

UITDUNNING

Die koerswijze en het parcours leidden onvermijdelijk tot uitdunning. In de finale bleef enkel nog een elitegroepje van een twintigtal rensters over. Er kwamen dan nog tevergeefse aanvallen van Jesse Vandenbulcke en Anniek van Alphen.

Het was vervolgens op naar de laatste keer de Kapelmuur. Leidster Wollaston knokte voor wat ze waard was, maar moest er toch af in die oplopende slotkilometer. Annemarie Worst - bekend uit het veldrijden - klauterde het best naar boven op de kasseien en zette de rest op lengten. Shari Bossuyt won de sprint van het groepje met achtervolgers. Voor de eindzege was het een secondenspel: de Poolse Skalniak-Sójka is eindwinnares.