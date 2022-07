Roxane Knetemann is streng voor Peter Sagan: "Hij is echt gevaarlijk, hij is gewoon niet meer goed genoeg"

Peter Sagan gaat weer over vele tongen. Een teken dat hij volop meedoet, maar Roxane Knetemann heeft geen hoge pet van hem op.

De dochter van wijlen Gerrie Knetemann is zelf ex-wielrenster en was zondagavond te gast in Vive le Vélo. Het ging onder meer over het misbaar dat Peter Sagan maakte richting Wout van Aert. Gevraagd naar of dat al dan niet terecht was, knikte Roxane Knetemann meteen van 'neen'. Een mening die door velen zal gedeeld worden, want Van Aert hield op professionele wijze de deur dicht. Niets mis mee.

In haar verdere uitleg was Knetemann wel erg hard voor Sagan. "De enige reden dat hij daar nog zit, is dat hij nooit remt. Hij is gewoon echt gevaarlijk." De Nederlandse omschreef het sprintmanoeuvre van Sagan in de tweede etappe als 'gevaarlijk' en oordeelde dat hij ook aan de aankomst in Sønderborg 'aan het beuken' was.

Eigenlijk wilt Sagan weer door een gaatje dat er niet is

"Eigenlijk wilt hij ook weer door een gaatje dat er niet is", ging Roxane Knetemann verder. "De enige reden dat hij daar zit, is dat hij in het wiel zit en niet remt. Hij heeft de beensnelheid van een Groenewegen niet. Hij is gewoon niet meer goed genoeg", klonk het.