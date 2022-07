🎥 "Van Aert is een uitdager, geen ster": Franse renner neemt het op voor leider in de Tour na merkwaardige kritiek

Tijdrijden, sprinten, klimmen: Van Aert kan het allemaal. Toch krijgt hij kritiek uit bepaalde hoek: zijn sterrenstatus in de koers zou niet terecht zijn.

Voor sommigen is het nooit goed genoeg. Olivier Girault, een voormalige topper uit het handbal, was te gast bij 'Les Grandes Gueules du Sport' op RCM. Girault had het daar ook over de koers en de status van Wout van Aert. "Ik zeg niet dat hij geen geweldige renner is, maar om te schitteren moet je winnen."

Een verwijzing naar de vele ereplaatsen die Van Aert in zijn carrière al verzamelde. In de eerste drie ritten in de Tour van 2022 werd hij tweede. "Als je een ster wil zijn, moet je meer doen. Van Aert is op dit moment een uitdager. Pogačar is de man waar iedereen naar kijkt."

J’espère qu’ils sont plus compétents dans d’autres sports 😅 Pourquoi vouloir parler de quelque chose quand on maitrise pas le sujet ? https://t.co/5NkKIRL45A — Julien Bernard (@JulienBernard17) July 4, 2022

Deze uitspraken hebben ook Julien Bernard bereikt. De Franse renner van Trek-Segafredo neemt het op sociale media op voor Van Aert en vindt de mening van Girault belachelijk. "Waarom over een onderwerp praten als je er niets van kent?"