Van Aert komt nog even terug op aanvaring met Sagan: "Kan enkel zeggen dat ik heel veel respect voor Peter heb"

Tot een spurt liet Van Aert het in de vierde Tourrit niet komen. Mischien omdat zijn sprint tegen Sagan in rit 3 al zo veel stof deed opwaaien.

Enkele dagen later heeft Van Aert alles goed kunnen analyseren. In een gesprek met Het Laatste Nieuws kwam de leider in de Tour er in Duinkerke, startplaats van de vierde rit, nog even op terug. "Het klopt dat ik niet in een rechte lijn sprint, omdat ik in de war was door de beweging van Mørkøv. We zaten volledig rechts, maar hij bewoog plots helemaal naar links. Nadien wilde ik terug manoeuvreren naar vanwaar ik kwam."

Dat leidde tot licht contact tussen Van Aert en Sagan. "Pas wanneer ik Peter zijn ellebogen voelde, besefte ik dat ik iemand had opgehouden. Maar ik kan evengoed teleurgesteld zijn over wat gebeurde, want het kost mij ook enkele centimeters aan de lijn."

AMPER CONTACT

Door de reactie van Sagan wordt er volop gespeculeerd of de band tussen de twee toprenners verzuurd is. "Het is moeilijk om over een band te praten, want we hebben amper contact met elkaar. Ik kan enkel zeggen dat ik heel veel respect voor Peter heb. Hij is een ongelofelijk sterke renner. Toen ik nog een kleine jongen was, heb ik enorm genoten van de showtjes die hij opvoerde."

Overigens houdt Van Aert ook nog steeds rekening met Sagan in de strijd voor het puntenklassement. "Natuurlijk hou ik nog rekening met hem. Hoeveel keer won hij de groene trui? Zeven keer? Het zou dom zijn om géén rekening met hem te houden. Hij duikt telkens op bij een tussensprint. Hij pakt zo veel punten en zal een van de grootste uitdagers worden."