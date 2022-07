Beresterke Annemiek van Vleuten zet puntjes meer dan op de i in Giro Donne

In de Giro Donne was er een pittige rit op vrijdag. En dat leverde het nodige spektakel op tussen Rovereto en Aldeno.

Er stonden op de rit van vrijdag twee ferme cols op het programma, de aankomst lag na een afdaling van die laatste col.

Annemiek Van Vleuten reed al rond in het roos, maar in deze pittige etappe wilde ze de puntjes even graag op de i zetten.

Minuten voorsprong

En dat zou ook lukken. Ze won uiteindelijk met een minuut voorsprong op Cavalli, Mavi Garcia verloor zelfs drie minuten.

In de stand is Van Vleuten nu leider met meer dan twee minuten voorsprong op Cavalli, eindwinst lijkt zo bijna een certitude.