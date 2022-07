🎥 Ook lovende woorden voor Nathan Van Hooydonck, ook van de kopman himself: "Een fantastische job"

Zijn kopman maakt het af, maar ook het werk van Nathan Van Hooydonck verdient alle lof. Daar was menig analist het na de achtste Tourrit het over eens.

Nathan Van Hooydonck kreeg in zijn eentje bij Jumbo-Visma de taak om de vlucht van de dag onder controle te houden in de rit naar Lausanne en deed dat meesterlijk. Het kilometers lang aan de kop van het peloton beuken had uiteindelijk ook rendement.

Tijdens zijn speech 's avonds aan het hotel, benadrukte Wout van Aert de rol van Nathan Van Hooydonck. "Ik wil Nathan even in de spotlights zetten, hij deed een fantastische job. Zonder jou waren we helemaal niet aan sprinten toegekomen", richtte Van Aert zich rechtstreeks tot zijn helper. "Bedankt."

Overigens kreeg Van Aert iedereen bij de ploeg wel aan het lachen. "Rit 8, 2 overwinningen. We staan er goed voor, hé", is Van Aert zeer te spreken over de balans na ruim een week Tour de France. Met een helper als Nathan Van Hooydonck zit er misschien nog wel meer succes aan te komen.