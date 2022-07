Derde eindzege Van Vleuten komt niet meer in gevaar in Giro Donne, slotrit is prooi voor snelle Italiaanse

In de Giro Donne stond de laatste etappe op het programma. En dat werd een prooi voor een Italiaanse.

De laatste etappe in de Giro Donne was een vlakke rit over zo'n 90 kilometer op weg naar Padova en eindigde in een sprint met een grote groep.

Eindwinst van Vleuten

Chiara Consonni toonde zich daarin de snelste, voor Rachele Barbieri en Emma Norsgaard. Lotte Kopecky sprintte naar de achtste plek.

In de eindstand kwam de zege voor Annemiek van Vleuten niet meer in het gedrang. Zij pakt zo haar derde Giro Donne en gaat binnen enkele weken in de Tour de France op zoek naar de dubbel.