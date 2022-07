🎥 Mark Cavendish over zijn zoon: "Hij houdt van Wout, hij houdt van Tadej... Hij noemt mij nooit als favoriete renner"

Het 4-jarige zoontje van Mark Cavendish heeft goede smaak, met Wout van Aert en Tadej Pogačar die tot zijn favoriete renners behoren. En zijn vader?

Zoals bekend is Mark Cavendish dit jaar naast de Tourselectie van Quick-Step Alpha Vinyl gevallen. De Britse kampioen ging langs bij Eurosport voor een gesprek en onder meer de prestaties en het imago van Wout van Aert kwamen aan bod. "Het is zelden dat iemand zo vaak wint en nog graag gezien wordt. Dat is een briljant recept", zegt Cavendish.

Het is algemeen geweten dat zijn zoontje Casper een superfan is van het wielrennen en ook fan is van Van Aert in het bijzonder. "Ik ben zijn favoriete renner niet. Hij houdt van Wout van Aert, hij houdt van Tadej Pogačar. Hij noemt mij nooit als één van zijn favoriete renners."

Dat volstaat uiteraard om het panel aan het lachen te krijgen. "Je moet het bijna afdwingen. Ik zal hem eens zeggen dat hij anders naar zijn kamer moet gaan", kan er bij Mark Cavendish zelf ook een grapje vanaf.