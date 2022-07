Tom Boonen voorspelt nog meer ritzeges voor Wout van Aert: "Stilaan een soort van heldenstatus"

Twee ritzeges heeft Wout van Aert al beet in de Tour de France. Volgens Tom Boonen hoeft het daar zeker niet bij te blijven, integendeel.

Die drie tweede plaatsen uit het begin van de Tour lijken ondertussen al vergeten. "Die eerste dagen stond iedereen nog fris en hevig en haalden de pure sprinters de bovenhand", komt Tom Boonen met een verklaring in HLN. "Maar naarmate de aankomsten selectiever werden en de eerste vermoeidheid toesloeg, stonden figuren zoals Wout - zo is er eerlijk gezegd maar één in deze Tour - op."

Boonen voorspelt dan ook dat er nog meer succes zit aan te komen voor Van Aert. "Hij gaat er nog winnen, de komende twee weken. Dat zie je zo." De smaakmaker van Jumbo-Visma lijkt wel over een overschot aan energie te beschikken. "Wout rijdt elke rit alsof het een ééndagskoers betreft. Zelfs op dagen dat het niet moet. Zelfs op dagen dat het niet moet."

IMMUUN

"Een normale sterveling als ik zou zo'n inspanning in een grote ronde destijds cash hebben betaald. Ik hoop dat dat voor Wout niet het geval zal zijn. Hij lijkt er momenteel immuun voor", stelt Boonen vast. "Aparte kerel, toch wel. Die stilaan een soort van een heldenstatus bereikt."

Ondertussen is zijn voorsprong in het puntenklassement ook geruststellend. "Die is gigantisch. Het grote probleem voor de pure spriners is natuurlijk dat Wout scoort in ritten of tussenspurten waar zij geen schijn van kans maken."