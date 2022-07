Via budgetverhoging met Evenepoel naar de Tour? Lefevere en nieuwe sponsor leggen niet te veel druk

Er komt een budgetverhoging bij Quick-Step, dat in 2023 Soudal-Quick-Step zal heten. Om Evenepoel aan de start van de Tour te brengen en daar met hem te scoren?

Patrick Lefevere blijft op de vlakte als het gaat over aan wat die budgetverhoging besteed zal worden. "Het is zeker zo dat het budget omhoog gaat, maar de makelaars zullen misschien meer vragen voor onze huidige renners. We hebben in België ook geweldige ministers, laat ons dus eerst maar voor de sociale zekerheid betalen", is de CEO van de wielerploeg ietwat cynisch.

De overeenkomst met Soudal en Quick-Step voor vijf jaar laat Lefevere toe om af te wachten hoe alles evolueert. "We zullen dan wel zien waar we in kunnen investeren. We zijn al een ploeg die vaak wint. We willen op zijn minst houden wat we al hebben. Op sommige dingen moet je ja zeggen, op sommige dingen moet je neen zeggen."

SOUDAL MENGT ZICH NIET IN SPORTIEVE PLANNEN

Dirk Coorevits, de CEO van Soudal, kreeg op de persbabbel de vraag of hij Remco Evenepoel aan de start van de Tour wil zien. "We willen geleidelijk aan groeien. Remco is één van de sterkhouders, maar er zijn nog andere goede renners en het is niet aan ons om te bepalen wie welke wedstrijd gaat rijden. We willen Remco niet te veel druk op eggen. We willen wel dat de renners hun best doen en hopen op grote prestaties."

"Dirk heeft het perfect verwoordt", pikt Lefevere daar op in. "We verwelkomen de financiën, maar liefst zonder inmenging in de sportieve plannen. We willen niet gestrest zijn. Het betekent evenwel niet dat we in slaap gaan vallen omdat we een akkoord voor vijf jaar hebben, maar ik ben niet iemand die druk legt op de renners."