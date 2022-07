Wat als ... Pogacar mee zou doen aan WK veldrijden met Wout, Mathieu en Pidcock? Van Aert ziet het zitten, ook Pogi reageert

Een man mag dromen. Stel je even voor dat naast groene trui Wout van Aert en gelegenheidswit Tom Pidcock ook de man in het geel zou meerijden in de cross?

Een supporter opperde het op twitter: stel je voor dat van der Poel, van Aert, Pidcock én Pogacar het WK veldrijden zouden rijden. I’m in 🙋🏻‍♂️ — Wout van Aert (@WoutvanAert) July 9, 2022 Wout van Aert was de eerste om te reageren, zoals steeds met de glimlach. "Ik doe mee", klonk het. En ook Pogacar liet zich niet onbetuigd. "Je zou me op een ronde rijden na een halve ronde", kon die er mee lachen. Het toont nogmaals aan dat de toppers onderling echt wel houden van de nodige banter. You catch me in half lap — Tadej Pogačar (@TamauPogi) July 9, 2022