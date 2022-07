Vanmarcke zag Pogačar te veel hooi op zijn vork nemen: "Of hij is ziek aan het worden of hij heeft niet genoeg gegeten"

Sep Vanmarcke zit niet in de Tour en heeft dus goed kunnen kijken en analyseren wat Pogačar overkwam. Onze landgenoot sluit zich aan bij de theorie van de hongerklop.

Vanmarcke wees er in Vive le Vélo op dat het oorspronkelijke plan van Jumbo-Visma toch niet helemaal had gewerkt. "Ik had gelezen dat het plan was om Roglič vooruit te sturen. Dat lukte dan niet. Het was constant schakelen, ook voor Pogačar: eerst zat hij alleen, dan kwam Soler en dan toch weer Majka. Jumbo-Visma bleef all-in gaan en nieuwe dingen verzinnen. Uiterst sterk en de juiste keuze."

Was het een hongerklop voor Pogačar? "Ik denk het wel. Als je ziet hoe hij een halfuur voordien nog gebaren zat te maken en plots er doorzakt. Op de Galibier leek hij samen met Vingegaard de beste in koers. Als je de dagen voordien iedereen uitgezonderd Vingegaard lost en nu rijden Bardet en Thomas van je weg, dan klopt er iets niet. Of hij is ziek aan het worden of hij heeft niet genoeg gegeten. Laat ons hopen op het tweede."

NOG NOOIT DOOR HET IJS GEZAKT

Het moet mentaal wel een aparte ervaring geweest zijn voor de Sloveen. "Misschien dacht hij: 'Oef, Majka is weer bij mij' en heeft hij toch niet genoeg ingenomen. Pogačar is het ook niet gewoon om door het ijs te zakken, hij heeft het nog nooit meegemaakt."

Op de Galibier was hij zelf nog gaan versnellen en het tempo hoger gaan leggen. "Dat was proberen mentale oorlog te voeren en dat moest hij niet doen", oordeelt Vanmarcke. "Dat kost hem krachten, terwijl hij weet dat hij dat toch niet kon winnen, want Jumbo-Visma ging dat altijd dichtrijden. Ook in de afdaling in de vallei reed hij een paar keer vol op kop."