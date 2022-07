Tourbaas Marion Rousse kijkt uit naar de Tour de France Femmes: "Dit zal het vrouwenwielrennen een boost geven"

Zondag start voor de 1e keer de Tour de France Femmes. Tourbaas Marion Rousse blikt vooruit: "Het vrouwenwielrennen krijgt 8 dagen lang een wereldwijd platform."

"Ik heb zelf nog gekoerst", zei Marion Rousse aan Belga. "Maar dat was in een tijd dat het vrouwenwielrennen helemaal anders was. Ik verdiende gewoon niet genoeg geld. Ook was het zoeken naar beelden. Zelfs de uitslagen terugvinden was een moeilijkheid. De laatste 3, 4 jaar zijn enorme stappen gezet."

Rousse denkt dat dat nooit meer zal gebeuren: "De Tour de France Femmes zal een enorme boost geven aan het vrouwenwielrennen. Voor het eerst wordt er een Tour voor vrouwen met dezelfde grote aanpak als bij de mannen georganiseerd. Ook is ASO de organisator en wij beginnen op de slotdag van de Tour voor de mannen."

"Er zal veel media-aandacht zijn. Uitzendingen van ongeveer 2 uur lang in 190 landen. 8 dagen lang zal er een wereldwijdplatform zijn voor het vrouwenwielrennen. Dat gaat sponsors aantrekken, wat alleen maar goed is voor het vrouwenwielrennen. Er zal naast een sportieve boost dus ook een economische boost komen", besloot Rousse.