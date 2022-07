Waar anders? Philippe Gilbert neemt op 15 oktober afscheid op zijn Cauberg

Het stond in de sterren geschreven. Philippe Gilbert hangt op 15 oktober zijn fiets aan de haak op de Cauberg. De plaats waar hij 4 keer de Amstel Gold Race won. En vooral de plaats waar hij in 2012 wereldkampioen werd. Mijn mooiste overwinning van mijn carrière", zegt hij.

Om half 9 in de ochtend zullen fans een fietstocht samen met Gilbert kunnen maken op het WK-parcours van 2012. Fans kunnen zich daarvoor op voorhand inschrijven. Rond de middag stelt Gilbert zijn officieel huldeboek voor met de mogelijkheid om te signeren.

In de namiddag is er nog een afscheidscriterium. Die start om 15 uur. Ploegmaten van vroeger en nu zullen meerijden. Onder meer Thor Hushovd zal meerijden.

Really excited to share the news: I will officially retire on October 15 at the Cauberg, the place where I took my biggest victory 🌈 Hope to see you there! https://t.co/tp1Dh19Bj6 pic.twitter.com/f2yp0p8tXP