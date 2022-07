Wout van Aert heeft opnieuw een boete aan zijn been, ook ploegmaat heeft het zitten

Sportief is het een vlekkeloze Tour de France voor Wout van Aert. Bleven die boetes ook maar afwezig. Daar heeft hij minder geluk mee.

Eerder in deze Tour de France kreeg Wout van Aert al een boete voor het weggooien van afval buiten de afvalzone. Van Aert ging nadien aan de commissarissen uitleg vragen. Ook na de zeventiende Tourrit prijkt de naam van Wout van Aert op het juryrapport.

Deze keer heeft Van Aert een boete gekregen voor wildplassen, of voor onbehoorlijk of ongepast gedrag, zoals dat dan genoemd wordt. Die boete betreft wel slechts 300 Zwitserse frank. Met al het prijzengeld dat hij al bij mekaar gereden heeft voor Jumbo-Visma, zal dat er nog wel af kunnen.

HOOGSTE BOETE VOOR KUSS

Het zijn overigens enkel renners van diezelfde ploeg die na de zeventiende rit gesanctioneerd werden. De enige andere renner die vermeld werd in het juryrapport, was Sepp Kuss. De Amerikaan moet meer betalen dan Van Aert: hij kreeg een boete van 500 Zwitserse frank voor het weggooien van afval buiten de afvalzone. Ook krijgt Kuss 25 strafpunten in het UCI-klassement.