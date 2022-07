Alaphilippe maakt rentreé op 'zijn' Muur, die hij ook verfoeit: "Het valt me niet zwaar dat ik er in de Tour niet bij ben"

Na zijn afwezigheid in de Tour staat Alaphilippe voor zijn rentrée. Die vindt plaats op de Muur van Hoei, want daar ligt de aankomst in de eerste rit in de Ronde van Wallonië.

Julian Alaphilippe blikte er naar vooruit in een persbabbel. "Ik heb goesting om opnieuw te koersen. Ik heb veel op uithouding getraind op hoogtestage in Livigno. De Muur van Hoei is meteen een goede test. Die aankomst is simpel: diegene met de beste benen wint. Ik haat de Muur even veel dan ik er van hou", verrast de wereldkampioen.

Zijn resultaten in deze koers al belangrijk? "Ik weet niet of het nu al mogelijk is om opnieuw te winnen, maar ik kom ook niet naar hier om de hele tijd achteraan in het peloton te hangen. Ik ben benieuwd hoe ver ik conditioneeel sta in functie van wat volgt."

WK-PARCOURS NOG NIET BESTUDEERD

Datgene wat volgt, is onder meer het WK in Australië in het najaar. Daar zou Alaphilippe voor een derde maal op rij wereldkampioen kunnen worden, net zoals Peter Sagan dat eerder deed. "Ik weet alleen dat het lastig zal zijn. Ik heb het parcours nog niet bestudeerd", is de Fransman nu nog niet erg met het WK bezig.

Ondertussen is de Tour de France aan de gang. Alaphilippe heeft wel degelijk naar etappes gekeken op televisie. "Het valt me niet zwaar dat ik er in de Tour niet bij ben. Ik heb genoeg te doen. Niet enkel de trainingen, maar er is ook mijn leven als papa."