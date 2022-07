Jules Hesters wint zijn 1e profkoers, Dries De Bondt is 2e

Jules Hesters heeft zijn 1e profkoers gewonnen. In de GP Beeckman-De Caluwé won Hesters in de sprint van Dries De Bondt.

Van bij de start lag de snelheid hoog in de GP Beeckman-De Caluwé. Zo vertelde Jules Hesters aan Sporza. Halfweg vertrok een groep van 15 renners. Naar de finish toe ging het tempo steeds meer de hoogte in. Een groep van 4 rukte zich uit de kopgroep los.

Nadien maakten 4 andere renners de oversteek. Daarbij zat Jules Hesters. Op het moment van de aansluiting versnelde Dries De Bondt en Hesters ging mee. Zij reden samen naar de streep. In de sprint was Hesters duidelijk sneller dan De Bondt die applaudiseerde voor Hesters. Voor Hesters was het de 1e profzege. De sprint voor de 3e plaats werd gewonnen door Jens Reynders, een ploegmaat van Hesters. Stef Rogier werd 4e, Tom Van Asbroeck 5e.