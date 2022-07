Vanthourenhout looft kracht en intelligentie van Wout van Aert en ziet hem goodwill creëren bij Laporte

Wat Wout van Aert zo goed maakt? De combinatie van kracht en intelligentie, als je het Vanthourenhout vraagt. Ook de bondscoach kan aan het eind van deze Tour enkel met lof strooien.

In Vive le Vélo verklaarde Sven Vanthourenhout de opmars van Van Aert in het profwielrennen de laatste jaren. "Hij is zo sterk en dan ben je uiteraard altijd iets intelligenter. Van Aert is mee gegroeid met de ploeg en heeft geleerd. Hij is vandaag op alle vlakken een volwaardige renner."

SCOREN IN EENDAGSWERK EN RONDEWERK

Een bijzonder complete renner ook, die op allerlei terreinen kan scoren. "Hij is een zeer sterke eendagsrenner en kan ook scoren in het rondewerk." Door Laporte de kans te schenken om zelf te winnen in een rit zoals die naar Cahors, krijgt Van Aert het ook voor mekaar dat de Fransman in andere koersen zich voor hem dubbel gaat plooien.

"In de E3 kan hij dan bijvoorbeeld wel afdwingen dat de zege voor hem is", zegt Vanthourenhout over Van Aert. "Dat kan ook in een klassieker in het najaar. Het is duidelijk dat de ploeg ook daar mee bezig is."