Michael Matthews voelt zich thuis bij Team BikeExchange-Jayco en tekent bij tot 2025

Michael Matthews heeft verlengd bij Team BikeExchange-Jayco. Hij blijft nog tot eind 2025 bij het team.

Al enkele jaren probeert Michael Matthews successen te behalen. In de Tour won hij nog de 14e rit met aankomst in Mende. In 2017 won hij het puntenklassement in de Tour.

Ook in de toekomst zal Matthews nog successen kunnen behalen bij Team BikeExchange-Jayco. Hij verlengde tot 2025. Al sinds 2021 zit hij bij de formatie. Daarvoor reed hij voor Sunweb. Tussen 2013 en 2016 reed hij al voor de voorloper van BikeExchange.

"Ik keerde terug naar de ploeg", zegt Matthews. "Sindsdien is de ploeg elk jaar geëvolueerd en gegroeid. Ik wil graag bij de succes die we nu hebben, blijven horen. De ploeg voelt aan als familie."