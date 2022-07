Biniam Girmay roert zich ook meteen terug in Ronde van Wallonië: "Mijn eerste sprint tegen Arnaud De Lie"

Dat Biniam Girmay tweede werd in de derde rit in Wallonië, geeft de zege van Arnaud De Lie misschien nog een tikkeltje extra glans.

Girmay wilde aanvankelijk voor het offensief kiezen. "Het was een lastige dag, maar gisteren was het zwaarder. Het was moeilijk om in de ontsnapping te geraken. Als een grote groep vertrekt, wil ik er wel bij zijn. Ik heb vaak geprobeerd om de klassementsmannen en nog wat andere goede renners te volgen. Ze lieten me niet gaan, maar in de laatste tachtig kilometer werd het een gecontroleerde koers."

Ze moesten bij Intermarché-Wanty-Gobert ook aan verschillende belangen denken. "Op de steile klim kwam Loïc Vliegen ten val. Hij had dus een probleem met de fiets en het was niet simpel om hem te beschermen. Op het einde zat ik op de limiet, maar ging ik wel voor een goed resultaat. Ik deed veel versnellingen om de aanvallen te kunnen volgen."

Natuurlijk hou ik van zo'n oplopende sprint

"Iedereen in de ploeg deed een goede job. Ik deed mijn best in de slotkilometer en dat leverde een tweede plaats op. Natuurlijk hou ik van zo'n oplopende sprint. Ik reed een goede sprint, maar begon iets te vroeg", analyseerde Girmay, die dus toch meteen een dichte ereplaats laat optekenen in zijn eerste koers met zijn ploeg sinds de Giro.

Winst was wel te hoog gegrepen. "Ik verloor snelheid in de bocht en Arnaud De Lie passeerde mij. Het was mijn eerste sprint tegen hem, goed dat ik mee kon doen. Er zijn nog twee ritten, dus misschien kunnen we daarin ook wel een goed resultaat behalen."